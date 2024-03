Schianto tra due auto sul ponte, traffico in tilt

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

MARCIANISE/CAPODRISE. Un incidente è avvenuto oggi, poco dopo le 17, nei pressi del ponte di via Marte, tra Marcianise e Capodrise. Due auto si sono scontrate anche se, fortunatamente, l’impatto non ha provocato danni agli occupanti dell’abitacolo. Il traffico, però, è andato immediatamente in tilt. Sul posto si sono portati i vigili urbani, per accertare la dinamica del sinistro e far defluire le automobili in coda.