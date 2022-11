Schianto tra due camion, chiusa la “Fondo Valle Isclero”

VALLE DI MADDALONI – A causa di un incidente è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 265var “Fondo Valle Isclero ”, nel tratto tra Valle di Maddaloni e Sant’Agata de’ Goti.

L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto in corrispondenza del km 14,900 ed ha coinvolto due mezzi pesanti.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità e nella rimozione dei mezzi.