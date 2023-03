“Schifosa, giri in minigonna la sera”. Accusato di lesioni nei confronti della compagna

Oggi il tribunale di Napoli Nord, con sede ad Aversa, ha emesso la sentenza sul caso

AVERSA – Aveva utilizzato anche il cellulare per esternare la sua rabbia nei confronti della compagna, rivolgendole parole che non dovrebbero far parte della normale conversazione in una coppia.

“Una donna che va in giro con la minigonna e va nei locali, schifosa, è chiavat?”.

Una gestione del rapporto sentimentale forse al limite della violenza ma, secondo il collegio del tribunale di Aversa Napoli Nord presieduto dal giudice Nigro, non da ritenere all’interno dei comportamenti previsti reato di lesioni personali aggravate.

È stato quindi assolto il compagno di una donna che avrebbe, secondo l’accusa, aveva aggredito fisicamente la donna davanti ai figli per motivi di gelosia.

L’uomo

è stato assistito nel procedimento penale dall’avvocato casertano Giovanni Cantelli e dal collega Giuseppe Di Palo.

Spesso sentiamo dire che le sentenze non si commentano, si prende atto delle decisioni dei giudici. Ed è quello che stiamo provando a fare in questi mesi per quanto riguarda i casi di violenza di genere e le denunce nel casertano relative a questo tipo di delitto che vedono una percentuale vicina al 100% di assoluzioni e archiviazioni.

Ancora un altro caso di violenza di genere presunta che finisce senza l’attestazione di colpevolezza nei confronti dell’imputato e dell’indagato.