Scippatore incastrato dalle telecamere: giudizio immediato per il 47enne

Nel giugno dello scorso anno mise a segno due colpi consecutivi.

SAN NICOLA LA STRADA. Nel giro di 15 minuti aveva commesso due scippi e, per tale ragione, è stato disposto il giudizio immediato per Giulio S., 47 anni di San Nicola la Strada.

La decisione è arrivata stamattina: il gip Pia Sordetti, del tribunale di Aversa-Napoli Nord, ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Sirignano.

Il doppio scippo avvenne nel giugno del 2023: il 47enne, in trasferta in quel di Caivano, mise a segno due colpi consecutivi, ai danni di altrettante vittime, avvicinate con la scusa di dover chiedere un’informazione. In uno dei due episodi, una donna fu anche trascinata per qualche metro, riportando lesioni ed una prognosi di 7 giorni. L’imputato è stato identificato grazie alle telecamere di sorveglianza: guidava l’auto intestata alla madre.