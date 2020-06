SCOMMESSE, MAFIE E CAMORRA. Riecco Van Wittel di via Roma, collegata ad una delle società sequestrate

CASERTA – C’è una connessione, peraltro non fondamentale, tra la nostra provincia e la maxi operazione, su delega della Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia, portata avanti dai Finanzieri del locale Comando Provinciale, che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale del capoluogo siculo nei confronti di 10 soggetti, di cui 5 destinatari di custodia cautelare in carcere, 3 sottoposti agli arresti domiciliari e n. 2 la misura del divieto di dimora nel territorio del Comune di Palermo, a vario titolo indagati per la partecipazione e il concorso esterno nell’associazione di stampo mafioso “Cosa nostra”, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, questi ultimi reati aggravati dalla finalità di aver favorito le articolazioni mafiose cittadine.

La Tierre Games srl, una delle società sequestrata, ha tra i centri scommesse collegati anche la Van Wittel, agenzia che si trova nel cuore di Caserta, su via Roma, chiusa da qualche mese e con un cartello Fittasi all’interno. L’agenzia è stata citata in una precedenza ordinanza sulle connessioni tra il clan dei Casalesi e centri scommesse.