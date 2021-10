Scomparso da casa da ore: trovato e salvato dagli agenti della Municipale

SUCCIVO (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri gli agenti della Polizia Municipale di Succivo hanno soccorso un uomo che vagava per le strade nei pressi del Casale di Teverolaccio, durante un servizio di pattugliamento. L’uomo era visibilmente disorientato e spaventato, senza avere con sé alcun documento e fornendo generalità non esatte.

Nell’ immediatezza gli Assistenti della Municipale Di Leva Raffaele e Bilancio Salvatore, agli ordini del Capitano Carrillo Giovanni, hanno fornito assistenza, rassicurandolo e riuscendo così ad avere qualche elemento utile per risalire alla sua identità. Dopo accurate ricerche è emerso che si trattava di una persona scomparsa alcune ore prima, l’uomo si era allontanato da casa senza più dare sue notizie.

La famiglia è stata subito avvisata ed ha potuto così riabbracciare il congiunto: la figlia in particolare ha ringraziato la pattuglia per averlo ritrovato ed aver alleviato così l’ansia e la preoccupazione dovute alla sua scomparsa. Una bella storia per fortuna a lieto fine questa volta, che manifesta ancora una volta l’impegno della Polizia Municipale non solo per la prevenzione e repressione dei reati ma anche in ambito di Protezione Civile. Numerosi i complimenti e le congratulazioni da parte dei cittadini per questa bell’evento finito bene.