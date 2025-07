Scontro ad ALIFE, schianto tra due veicoli su via Vecchia: airbag esplosi e traffico in tilt

Violento impatto tra un’utilitaria e un mezzo commerciale: sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Lievi ferite per i coinvolti

ALIFE – pochi minuti fa lungo via Vecchia per Alife, dove si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli: un’utilitaria e un piccolo mezzo commerciale. L’impatto è stato particolarmente violento per la vettura, con tutti gli airbag esplosi e danni ingenti alla carrozzeria.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese per i rilievi del caso e la gestione del traffico. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso ai coinvolti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le persone coinvolte avrebbero riportato solo lievi conseguenze.

La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti