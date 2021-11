Scontro tra auto e ambulanza: ritardi nel soccorso ad un codice rosso

PIEDIMONTE MATESE -Schianto, questa mattina poco dopo le 12, in via Monte Muto tra una vettura ed un’ambulanza del 118.

L’anziano uomo alla guida dell’auto sembrerebbe non essersi accorto del mezzo di soccorso fermo in fase di svolta, andando a tamponare violentemente l’ambulanza. Fortunatamente sembrerebbero non esserci feriti se non un ritardo nell’intervento dei sanitari per assistere un malato in codice rosso. Si è, infatti, dovuto attendere l’arrivo di un’ambulanza in sostituzione del mezzo coinvolto nel sinistro.