Scoperta filiera del falso: sequestrate 1400 paia di scarpe contraffatte

CASERTA – La guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato 1.400 paia di scarpe contraffatte, pubblicizzate e commercializzate da una società di Imola che in passato aveva sede nel territorio Berico. I finanzieri nel corso delle indagini sono risaliti a un portale e-commerce utilizzato per la vendita di articoli di abbigliamento di una società vicentina poi trasferiti in provincia di Bologna. Sul sito c’erano, tra le altre, scarpe da ginnastica con l’indicazione “sneakers bassa con stella iconica” ma con segni distintivi di un noto brand del settore. La perizia effettuata da un consulente della società detentrice del marchio ha permesso di acquisire davvero che le scarpe in vendita potrebbe apparire come quelle originali: il rappresentante legale dell’azienda di commercio online è stato denunciato all’autorità giudiziaria bolognese per il commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Su disposizione del magistrato è stata eseguita anche una perquisizione nei locali dell’impresa. Sono state sequestrate 1.422 paia di scarpe contraffatte, per un valore di 55.372 euro, ei finanzieri sono risaliti anche ai fornitori dell’azienda: una società a responsabilità limitata semplificata pratese e una società per azioni con sede a Padova.