Scoppia la lite fuori ad un bar: 26enne ferito alla testa

CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzo durante lite rimane ferito. Ieri sera nei pressi di un bar di via Circumvallazione a Casal di Principe vi è stata una violenta lite tra due ragazzi, di origine straniera. Ad avere la peggio un 26enne, che è stato colpito alla testa da un oggetto che gli ha causato una grave ferita al cranio con abbondante perdita di sangue. Soccorso prima da alcuni presenti e poi trasportato all’ospedale di Aversa, è stato medicato, pare non sia in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.