Scoppia la rissa durante la partita di basket: gara sospesa, arrivano i carabinieri

MONDRAGONE – Una partita di basket si è trasformato in una violenta rissa, al Palazzetto dello Sport, in Viale dei Platani a Cercola, in provincia di Napoli, domenica sera. In campo si disputava un incontro valido per il campionato di pallacanestro di Serie C tra la squadra napoletana di Portici e quella casertana di Mondragone, prima tra i cestiti, poi tra tifosi e giocatori.

Per placare gli animi si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della stazione di Cercola. Il direttore di gara è stato costretto ad interrompere la partita.