SCUOLA. “Elevato numero di richieste” di test antigenici al numero verde della Regione Campania

REGIONALE – Test antigenici e non tamponi molecolari agli alunni fino a sei anni, a genitori, conviventi o fratelli degli studenti, e a personale scolastico che aderiranno allo screening volontario predisposto dalla Regione CAMPANIA. L’unita’ di crisi segnala che e’ pervenuto un “elevato numero di richieste” al numero verde istituito per raccogliere le prenotazioni (800814818) attivo a partire da oggi dalle 7:30 alle 19:30. Si chiarisce che il test e’ “gratuito, completamente a carico del Servizio sanitario regionale“.

La scelta di effettuare uno screening sulla popolazione 0-6 anni della CAMPANIA si e’ resa necessaria per consentire la ripresa delle attivita’ in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria dal 24 novembre. Fino a quella data, tutte le attivita’ didattiche in CAMPANIA si svolgono a distanza.