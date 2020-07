SCUOLE. De Luca cambia idea sulla data di inizio in CAMPANIA, ecco quando riapriranno

CASERTA – “Prepariamoci ad avere un anno scolastico tormentato perche’ sara’ tormentato“. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di un incontro con i sindaci campani per presentare il piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici. De Luca anticipa che la prossima settimana sara’ definita la data di inizio delle lezioni in Campania, che sara’ sicuramente a meta’ settembre e non piu’ nell’ultima settimana dello stesso mese. “C’era l’idea di andare dopo le elezioni per evitare interruzioni – spiega De Luca, ricordando uno dei motivi di forte polemica con il Governo – essendo pero’ intervenuto il programma di Arcuri per i tamponi in tutta Italia, dovevamo collocare anche la Campania a fine agosto inizio settembre per utilizzare i tamponi che arriveranno dalla struttura nazionale. Quindi andremo a meta’ settembre, come faranno in tutta Italia. Questo e’ il motivo per cui abbiamo anticipato“.

In vista della riapertura delle scuole a settembre sul tavolo del governo regionale della Campania c’e’ la necessita’ di garantire il distanziamento tra i ragazzi fissato in un metro da bocca a bocca. Per questo – come ha spiegato oggi il presidente Vincenzo De Luca – non si dara’ seguito a ipotesi di raggruppamento delle classi. “Cercheremo di capire in alcune realta’ – ha detto – come sia possibile garantire un distanziamento degli alunni nelle classi. Credo che alcune classi destinate a essere soppresse sara’ bene non sopprimerle. Si immaginava nella vecchia programmazione che classi con 10, 15 alunni dovessero essere soppresse. In questo caso ci conviene tenerle in piedi almeno per un altro anno e poi si vede.