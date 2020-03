Secondo caso di positività al Coronavirus. Si ricostruiscono gli spostamenti degli ultimi giorni

FALCIANO DEL MASSICO (Maria Assunta Cavallo) – Con grande rammarico, il Sindaco di Falciano del Massico ha annunciato dalla sua pagina facebook, la positività al COVID-19 (Coronavirus) di un altro cittadino appartenete allo stesso nucleo familiare del primo paziente contagiato. Come da prassi è stata attivata l’intera procedura per il contenimento del virus, ricostruendo gli spostamenti del soggetto, negli ultimi giorni.

“Solo seguendo le regole – afferma Fava – possiamo evitare il diffondersi del contagio. Sono in contatto costante con le Autorità che si stanno occupando del caso, nell’interesse di tutti e con la massima trasparenza vi informerò sulle azioni future che saranno adottate”.