“Sei bella quando stendi i panni”. L’ossessione per la sua ex e le minacce al nuovo fidanzato mandano 34enne casertano a processo

PRESENZANO – Dovrà affrontare nei prossimi mesi un processo dinanzi a un giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, B.C.R., 34enne di Presenzano, accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna, A.M..

L’uomo, difeso dall’avvocato Giuseppe Sparaco, è accusato di aver messo in atto una serie di comportamenti ossessivi e violenti, tra cui messaggi incessanti, contatti con le sue amiche. Inizialmente, i messaggi erano incessanti, ma comunque mai legati a comportamenti violenti.

Questo, però, non è certo un comportamento non a rischio di punizione dinanzi ad un giudice, essendoci comunque stati una serie di contatti continui e indesiderati, come detto ossessivi. Alcuni messaggi, infatti, dimostravano come l’uomo continuasse a controllare la donna che diceva di amare “Sei bella quando stendi i panni, ti amo, ti penso sempre“.

La situazione è poi peggiorata quando il 34enne ha scoperto la nuova relazione della sua ex, arrivando a compiere visite non richieste alla residenza della donna e minacciando di far del male all’attuale compagno.

Secondo la procura, dopo quanto emerso dalla denuncia della donna, la condotta persecutoria dell’ex ha infatti causato un grave stato di ansia e paura, segnando profondamente la vittima.