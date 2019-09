Sequestrata nota discoteca. Segnalati i due giovani titolari

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nella giornata di venerdì scorso personale della Squadra Amministrativa del Commissariato ha segnalato, alla locale Procura della Repubblica, L.A. di anni 22 e R.G. di anni 19 titolari di una società che gestisce la discoteca ad insegna BUNKER sito in questa via dell’Annunziata nr.14 in quanto responsabili del reato di cui all’art. 681 del codice penale.

In particolare, il locale in argomento è risultato essere privo di qualsivoglia autorizzazione per esercitare l’attività e, pertanto, è stato sottoposto a sequestro preventivo.

L’attività è stata condotta nell’ambito degli specifici controlli effettuati nei confronti dei locali di pubblico spettacolo e finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza previsti dalla legge a tutela degli utenti.

Si è accertato che nel predetto locale si sarebbe dovuta effettuare una serata di trattenimento con l’esibizione di artisti locali e massiccia affluenza di pubblico pagante, la cui incolumità avrebbe corso serio pericolo attesa la totale assenza delle previste condizioni di sicurezza.

Sono in corso le indagini finalizzate ad acclarare le responsabilità di ulteriori individui coinvolti.