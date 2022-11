Sequestrate 3 aree adibite a discariche di rifiuti speciali. Denunciato imprenditore

FALCIANO DEL MASSICO – I controlli effettuati a Falciano del Massico dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, unitamente a quelli del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, Nucleo Ispettorato di Caserta e quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Castel Volturno presso un’azienda agricola, hanno portato al deferimento in stato di libertà del titolare, ritenuto responsabile di attività di gestione di rifiuti non autorizzata, in quanto, su 3 aree di circa 4.640 mq complessivi, sono stati rinvenuti rifiuti speciali, non pericolosi, derivanti da attrezzature e macchinari, materiale plastico, pneumatici fuori uso, calcinacci, guaina e rifiuti misti da demolizione e costruzione. Le predette aree sono state sottoposte a sequestro.