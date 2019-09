Sequestrate due autofficine. Scattano le denunce

CASTEL VOLTURNO/VILLA LITERNO – In attuazione del Piano d’azione per il contrasto dei roghi dei rifiuti sono state disposte operazioni interforze di vigilanza del territorio nei comuni di Castel Volturno e Villa Literno. Sono state controllate 2 attivita’ imprenditoriali e commerciali operanti nel settore delle autoriparazioni meccaniche e degli pneumatici, entrambe sequestrate per gestione illecite di rifiuti; 4 le aree private controllate, di cui 3 sequestrate per illecito stoccaggio di rifiuti; 12 persone identificate, di cui 3 denunciate e una sanzionata; 7 i veicoli sequestrati. In particolare, a Castel Volturno e’ stata sequestrata un’attivita’ commerciale operante nel settore degli pneumatici per deposito illecito di rifiuti speciali, pneumatici, componenti di autovetture e imballaggi. Inoltre, nell’ambito del programma di controllo di siti privati abusivamente adibiti a deposito di rifiuti, sono state sequestrate tre aree private utilizzate per lo stoccaggio illecito di grandi quantita’ di rifiuti speciali e materiale di risulta edile. Nel vicino comune di Villa Literno, invece, e’ stata sequestrata un’autofficina dove venivano illecitamente stoccati e smaltiti rifiuti speciali, olii esausti, parti di ricambio meccaniche di auto e imballaggi contaminati; il titolare e’ stato denunciato.

Durante l’ordinaria attivita’ di vigilanza del raggruppamento “Campania” dell’esercito, anche grazie all’impiego dei droni, a Caivano (Na) una donna straniera e’ stata segnalata alle forze di polizia, perche’ sorpresa nel tentativo di incendiare rifiuti, mentre a Giugliano (Na) tre persone straniere sono state arrestate dalle forze dell’ordine. In campo undici equipaggi, per un totale di trenta unita’ appartenenti al raggruppamento “Campania”, alla Polizia di Stato, commissariato di Castel Volturno, ai carabinieri della stazione di Castel Volturno, ai Carabinieri Forestali di Castel Volturno, alla Guardia di Finanza della compagnia di Mondragone, al Roan della Guardia di Finanza di Napoli, alla Polizia metropolitana, alla Polizia provinciale di Caserta, alla Polizia locale di Castel Volturno, e all’Arpac di Caserta.