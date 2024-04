Sequestrati 37 chili di carne non a norma: 10mila euro di multa per un macellaio del casertano

Il blitz dei carabinieri della forestale

CASALUCE – I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, sono intervenuti presso una macelleria di Casaluce dove hanno rinvenuto 37 chili di salsiccia fresca ed insaccati prodotti in loco privi di tracciabilità. Merce sottoposta a sequestro e sanzione amministrativa di 1500 euro.

Inoltre, nel taglio banco assistito hanno accertato la commercializzazione di diverse carni bovine fresche in assenza di etichettatura, per la quale infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa per un importo di 4mila euro. Infine, è stato accertato l’utilizzo di shopper non rispondenti ai requisiti previsti anche queste sottoposte a sequestro ed al titolare è stata elevata un’altra sanzione di 5mila euro