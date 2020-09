Sequestrò madre e sorella, assolto noto dentista di CASERTA: “Non è in grado di intendere e di volere”

CASERTA – Fu arrestato il 10 ottobre del 2013 per aver segregato sua madre e sua sorella.

Quello che gli esecutori della misura cautelare si trovarono di fronte, quando quel giorno irruppero nel suo appartamento al n.5 di via G.M. Bosco, fu inquietante: due donne, 80 e 40 anni (quest’ultima afflitta da un handicap psico-fisico), tenute prigioniere in condizioni igienico-sanitarie disastrose e vittime di evidenti violenze fisiche.

Oggi Giovanni Della Valle, noto dentista casertano, è stato assolto per difetto di imputabilità. Il consulente della difesa, lo psichiatra Vincenzo Letizia, ha dimostrato che l’uomo non è in grado di intendere e di volere.

Della Valle, all’epoca in procinto di prendere una seconda laurea, è già da qualche anno ricoverato in una struttura sanitaria.