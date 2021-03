Tacchino “pezzotto” nel casertano, sequestrate oltre 1.000 confezioni

CASERTA – Un operazione dell’ispettorato centrale Repressione Frodi della Campania ha colpito un’azienda con sede nel casertano. Nell’operazione sono state sequestrate 1100 confezioni di tacchino che presentavano un’etichetta irregolare.

Tacchino sì, ma sulle etichette non veniva spiegato correttamente la preparazione dell’alimento, composto anche da altri ingredienti, come impanature o additivi vari. Non erano presenti, quindi, le informazioni che sono necessarie al consumatore per evitare rischi per la salute.