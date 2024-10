SERVIZI SOCIALI. Proroga fino al 30 novembre. Ma gli assistenti professionisti continuano a lavorare nel precariato

Quella del servizio sociale, purtroppo, resta una nota dolente nei quattro comuni dell’ambito che di recente, tra l’altro, hanno visto l’avvicendamento di diverse figure professionali con la conseguenza dell’interruzione continua dei servizi per l’utenza

SAN NICOLA LA STRADA – Proroga di un altro mese per la cooperativa III Millennio che offre per i comuni dell’ambito il servizio dell’assistenza sociale professionale. Caserta, San Nicola la Strada, Casagiove e Castel Morrone, garantiscono almeno fino al prossimo 30 novembre la presenza degli assistenti sociali all’utenza bisogna della figura in questione. Quella del servizio sociale, purtroppo, resta una nota dolente nei quattro comuni che di recente, tra l’altro, hanno visto l’avvicendamento di diverse figure professionali con la conseguenza dell’interruzione continua dei servizi per l’utenza. Un tema spesso affrontato dalla politica e che vede in prima fila l’assessore Alessia Tiscione di San Nicola la Strada lottare sia per i servizi in favore dei residenti bisognosi, ma anche per garantire gli assistenti sociali che continuano a lavorare nel precariato più assoluto.