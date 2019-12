Sfruttamento della prostituzione. 3 condanne

CASAL DI PRINCIPE – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di Mario R.D.L., 38 anni di Casal di Principe, Vincenzo G., 57 anni di San Giorgio a Cremano e Luigi S., 53 anni di Melito. La Corte di Appello aveva inflitto 2 anni e 4 mesi per il 38enne casalese, 1 anno e 10 mesi per Luigi S. Pena riformata senza rinvio per Vincenzo G. con 2 mesi di sconto, infliggendo a suo carico 2 anni e 4 mesi di reclusione. I tre erano imputati per sfruttamento della prostituzione lungo il litorale domitio.