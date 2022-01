FRIGNANO – Attimi di paura si sono vissuti ieri sera, poco dopo le 19,00 a Frignano. Un automobilista stava facendo rifornimento di carburante quando, per cause ancora sconosciute, la sua vettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Panico tra gli altri avventori ed i dipendenti del distributore, B. Energy in viale della Libertà, che hanno allertato il 115. Tempestivo l’intervento dei caschi rossi del distaccamento di Aversa.