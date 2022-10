La tragedia per le vie del centro

REGIONALE – Una tragedia si è consumata questa mattina alle 6,30 circa a Giugliano. Un 29enne si è lanciato dal balcone della sua abitazione in via Aviere Mario Pirozzi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare: è deceduto in reparto. In corso le indagini per fare chiarezza sui i motivi che lo avrebbero spinto a compiere il gesto estremo.