SHOCK IN OSPEDALE. Muore sul colpo dopo un volo di sei metri. IL NOME

La tragedia si è consumata questa mattina poco prima dell’ora di pranzo

SESSA AURUNCA/VAIRANO PATENORA – Si chiamava Giovanni Ursillo, 70 anni, l’uomo che questa mattina si è lanciato da una finestra dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca precipitando sull’asfalto dopo un volo di circa 6 metri e morendo sul colpo.

Ursillo, di Vairano Patenora, si era recato in ospedale per un malore improvviso e a seguito di una visita i medici, considerato che non vi erano problemi particolari, hanno deciso per le dimissioni del paziente. E’ stato allora che il 70enne ha raggiunto una finestra, che affaccia sul retro della struttura ospedaliera, e si è lanciato nel vuoto. Sul posto i carabinieri di Sessa Aurunca ai quali sono affidate le indagini.