Uomo si accascia al suolo e muore per strada

Inutili i soccorsi. Era già troppo tardi

GRICIGNANO D’AVERSA – Oggi, intorno alle 12, un uomo di 70 anni, Tommaso A., ha avvertito un malore mentre percorreva via Sant’Antonio Abate a Gricignano d’Aversa, cadendo a terra. I presenti hanno subito chiamato il 118, ma nonostante l’intervento dei soccorritori, l’uomo è deceduto. Sul luogo sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Locale e i Carabinieri per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico.