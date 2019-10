Si cala i pantaloni in strada davanti ai passanti e aggredisce i carabinieri. Arrestato

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Extracomunitario con problemi psichici torna a colpire: si abbassa i pantaloni davanti a dei passanti. Fermato, aggredisce i carabinieri. Ieri pomeriggio, l’uomo di origine africana, più volte protagonista di episodi di violenza e aggressione immotivata in strada, ha creato panico tra i passanti, nei pressi del piazzale della stazione di Albanova. L’uomo alterato forse da droga e alcool, semi nudo, appena ha visto passare una donna da sola, si è calato i pantaloni , mostrando le pudenda. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei carabinieri, che giunti sul posto hanno fermato l’energumeno, che si è scagliato contro i militari per sottrarsi al fermo. L’extracomunitario è stato portato poi, per l’identificazione. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e atti osceni in luogo pubblico.