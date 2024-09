Si cosparge di benzina e si dà fuoco, è grave

Gravissime le ustioni riportate dall’uomo. Nel corso dell’intervento l’uomo ha scagliato il suo cane, di grossa taglia, contro i carabinieri due dei quali sono rimasti feriti, ma non è ben chiaro e a seguito dell’aggressione dell’animale o dalle esalazioni dovute all’utilizzo dell’estintore

PIEDIMONTE MATESE – Minaccia di darsi fuoco e all’arrivo dei carabinieri gli scaglia contro il suo cane di grossa taglia. Mattinata di follia a Piedimonte Matese dove i carabinieri della locale stazione e gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per riportare alla calma un abitante del posto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha minacciato di darsi fuoco.

L’uomo avrebbe preso una tanica con della benzina versandosela addosso e dandosi poi fuoco. I militari sono intervenuti immediatamente con un estintore per spegnere le fiamme nonostante ancor prima di innescare l’incendio lo stesso avrebbe aizzato il suo cane, di grossa taglia, contro i carabinieri.

Due carabinieri sono rimasti feriti nell’intervento e per questo trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese per le cure del caso. Non è ancora chiaro se perché feriti dal cane o per inalazioni conseguenti all’utilizzo dell’estintore. Gravissime le ustioni riportate dall’uomo