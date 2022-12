Si lancia dalla finestra dell’albergo per sfuggire alla cattura, rapinatore 19enne finisce in galera

Il giovane è accusato di una lunga serie di rapine nelle abitazioni. Era più volte evaso dalla casa famiglia che lo ospitava. Arrestato dai carabinieri.

SAN CIPRIANO D’AVERSA E’ finito in manette Francesco Pinto, 19enne napoletano, più volte evaso dalla casa famiglia che lo ospitava dopo avere commesso una serie di rapine nelle abitazioni, tra le quali una anche in un appartamento di San Cipriano d’Aversa, lo scorso gennaio. Pinto è stato rintracciato in un albergo sulla Circumvallazione, nel territorio di Melito. Lì i carabinieri lo hanno scovato ma lui si è lanciato dalla finestra. Raggiunto il parcheggio dell’albergo è salito a borgo della sua auto, partendo a tutto gas. I militari lo hanno comunque acciuffato poco dopo.