Si masturba in treno. 65enne si becca una multa da 10mila euro

CASERTA – Follia sul treno metropolitano Caserta-Napoli Campi Flegrei quest’oggi. Un 65enne, napoletano, è stato sorpreso da una passeggera mentre si masturbava impunemente sul convoglio. L’uomo, che stava utilizzando una rivista per nascondere parzialmente i genitali e continuare tranquillamente l’azione vergognosa, è stato filmato dalla passeggera che si è accorta di tutto ciò allertando prima il capotreno e poi le forze dell’ordine. Quando il convoglio è giunto alla stazione di Piazza Garibaldi a Napoli, ad attendere il 65enne c’erano gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno proceduto ad acquisire le immagini girate dalla donna e a sanzionarlo per atti osceni in luogo aperto al pubblico con una multa di 10mila euro.