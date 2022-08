ROCCAROMANA – Paura per un 42enne, L.G., di Castel di Sasso che si era allontanato ieri pomeriggio in cerca di funghi. In localit√† Santa Croce a Roccaromana si era perso. I familiari infatti avevano denunciato il suo mancato ritorno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che con l’aiuto del gruppo elicotteristi di Pontecagnano e il supporto dei droni hanno ritrovato il 42enne lungo un sentiero. Era provato e riportava escoriazioni, ma sta bene.