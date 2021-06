Si presenta sul luogo di lavoro dell’ex. Arrestato 48enne

CASERTA – La Polizia di Stato di Messina ha eseguito un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare nei confronti di un 48enne originario di Caserta. L’uomo è stato spedito agli arresti domiciliari un 48enne per violazione del divieto di avvicinamento alle persone offese.

In particolare, l’uomo è stato ritenuto responsabile del reato di stalking ai danni della moglie e della suocera. Lo stalker ha in più occasioni violato le prescrizioni entrando con la forza nell’appartamento delle vittime e presentandosi sul luogo di lavoro dell’ex moglie, con conseguente grave pericolo per l’incolumità delle persone offese. L’Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto la revoca della misura preesistente, sostituendola con quella degli arresti domiciliari.