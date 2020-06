VITULAZIO – Solo un grande spavento e nessuna conseguenza grave, per fortuna, per Noemi una 25enne, capuana, che questa mattina, pochi minuti dopo le 7 è rimasta coinvolta in un incidente stradale con la vettura sulla quale viaggiava, a Vitulazio. Dopo un urto, l’auto si è ribaltata. Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre la ragazza, uscita miracolosamente illesa. Sul posto i carabinieri della compagnia di Capua per ricostruire la dinamica dei fatti.