Si rompe l’altalena nel parco giochi, bambina di sei anni ferita al naso

CALVI RISORTA (Elio Zanni) – Si rompe l’altalena nel parco giochi, ferita bambina di sei anni. Un pomeriggio di gioco si è trasformato in un incubo al Parco Caleno. Intorno alle 18 di oggi 6 ottobre 2024 una piccola di sei anni sarebbe caduta rovinosamente da un’altalena, forse a causa del cedimento di uno dei supporti. Sempre i genitori sono intervenuti decidendo di trasportarla al pronto soccorso di Sessa Aurunca.

La bimba, soccorsa dai genitori, è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Sessa Aurunca con escoriazioni e un taglio al naso. La comunità di Calvi Risorta è sotto shock e attende con ansia notizie sulle sue condizioni. Le autorità sono già al lavoro per chiarire le cause di questo grave incidente. Infortunio occorso in un luogo pubblico, frequentato ogni giorno da decine di ragazzi e bambini. Si spera che le autorità facciano le necessarie indagini, facendo emergere l’esatta dinamica.