LA FOTO. Si scava per la nuova palestra della scuola

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Si scava per il secondo cantiere di questo autunno appena iniziato. Il progetto è un nuovo impianto sportivo da basket/pallavolo/calcio a 5 presso la Scuola “E. De Filippo” di via Ungaretti.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Vito Marotta ha infatti ottenuto un importante finanziamento nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Delibera CIPESS n.2/2022 ed in particolare del Contratto Istituzionale di Sviluppo denominato “Dalla Terra dei fuochi al Giardino d’Europa” che risponde alle impellenze presenti in alcuni immobili comunali manchevoli delle necessarie peculiarità per il loro effettivo utilizzo a beneficio della collettività.

L’impianto di nuova costruzione fungerà da palestra scolastica, ma al contempo favorirà anche l’aggregazione sociale, incentivando la pratica sportiva pomeridiana.

L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE DELLA PERUTA

“Un mese di settembre fruttuoso, nel quale stiamo raccogliendo i frutti dell’impegno profuso in anni di lavoro – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Della Peruta. – Terremo informata la cittadinanza su tutti i futuri passi e sulla evoluzione dei lavori oggi cominciati”.

…E QUELLO DELL’ASSESSORE NATALE

“E’ enorme l’attenzione rivolta al mondo scolastico dalla nostra Amministrazione – dichiara l’Assessore alla Scuola Maria Natale – L’Istituto E. De Filippo avrà finalmente la palestra tanto attesa dai docenti e gli allievi”