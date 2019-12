Si schianta con l’auto mentre torna a casa, nella notte ragazza ferita finisce in ospedale

CASAL DI PRINCIPE – Poteva avere conseguenze ben più gravi la collisione tra la sua auto e il guard-rail, a pochi metri dall’uscita di Villa Literno, sulla statale Nola-Villa Literno.

Una giovane ragazza, a pochi metri dallo svincolo che l’avrebbe portata nella sua città natale, è rimasta ferita in uno schianto, questa notte, intorno alle 4. La ragazza è stata trasportata alla clinica Pineta Grande e non è in pericolo di vita.