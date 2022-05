SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si schianta contro due auto in sosta e scappa. É successo questa mattina all’alba in via Achille Grandi a Santa Maria Capua Vetere secondo quanto riportato dalla pagina Facebook di “Ciò che vedo in città SMCV “. Alcuni condomini hanno raccontato di una Dacia Nera che nel transitare lungo la strada ha impattato contro una Twingo ed una C1, entrambe parcheggiate all’esterno del condominio, per poi darsi alla fuga.