SAN FELICE A CANCELLO – Si sono vissutti attimi di panico questa mattina a San Felice a Cancello. Una ragazza poco più che 20enne era a bordo della sua auto e stava percorrendo via Crocella Santa quando ha accusato un malore che non le ha reso più possibile guidare, andandosi a schiantare contro il marciapiedi. A quel punto la giovane è scesa ma si è accasciata al suolo. Sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha trasportata in ospedale.