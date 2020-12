Si taglia le vene e manda le foto ad un’amica. Donna salvata dai vigili urbani

PIEDIMONTE MATESE – Una 40enne di Piedimonte Matese si è tagliata le vene ed ha mandato alcune foto ad una amica che si trova a Roma per lavoro. Appena visualizzato il messaggio, la donna ha allertato i soccorsi, chiamando la polizia municipale di Piedimonte, guidata dal comandante Labriola. Due agenti, in pochi minuti, hanno raggiunto l’abitazione, dove hanno trovato la porta sbarrata. La 40enne non voleva essere soccorsa e si rifiutava di aprire. Dopo diversi tentativi, sono riusciti a convincerla. Tamponata provvisoriamente la ferita al braccio, è stato allertato anche il 118. La donna, fortunatamente, non è in pericolo di vita.