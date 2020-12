Sindaco contagiato guarisce dal COVID. “Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini”

SAN FELICE A CANCELLO – Il sindaco di San Felice a Cancello è finalmente risultato negativo al covid al tampone di controllo praticato nei giorni scorsi. E’ lo stesso Giovanni Ferrara a comunicarlo dal suo profilo social di Facebook con questo messaggio:

“Con tanta positività e felicità comunico alla cittadinanza che il mio ultimo tampone è risultato negativo, per questo motivo dichiaro di essere ufficialmente guarito dal Covid-19. Voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini, che con la loro presenza mi hanno fatto sentire meno solo in questa grande battaglia. In particolar modo, gli operatori sanitari che sono i nostri Angeli. Da oggi torno operativo a servire il mio Paese e a lavorare per migliorarlo superando tutte le difficoltà, insieme” – ha concluso il primo cittadino -.