Sindaco positivo al COVID. “Scoperto per caso, poco prima di fare la terza dose”

SAN MARCO EVANGELISTA – Marco Cicala, sindaco di San Marco Evangelista è risultato positivo al covid. Lo ha scoperto per caso, dopo l’esecuzione un tampone molecolare che ha dato esito positivo, poco prima di sottoporsi alla terza dose. Ecco cosa ha detto: “Sono andato in clinica per fare un tampone molecolare, dato che oggi pomeriggio dovevo fare la terza dose di vaccino. Con mia meraviglia, sono risultato positivo. Non ho sintomi particolari, mi sento bene, grazie alla protezione per le due dosi di vaccino. Non nascondo, che questa positività, mi fa un certo effetto emotivo. Visto che il mio ruolo di Sindaco, comporta l’incontrare tante persone, ho deciso di fare questo comunicato. La privacy è importante ma in questo caso non c’entra. L’ho subito comunicato in Comune e sono stai presi i giusti provvedimenti del caso“.

“La cosa sconcertante – ha concluso – è che, se non avessi fatto il tampone risultando positivo, non avrei mai saputo di avere il virus e penso che, come me ci sono tante altre persone che ignorano questo. Spero di rimettermi presto, per ritornare più in forma di prima. Era doveroso farlo sapere a tutti, vi mando un forte abbraccio“.