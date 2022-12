MACERATA CAMPANIA – Il sindaco di Macerata Campania Stefano Antonio Cioffi รจ stato contagiato dal coronavirus. Lo ha annunciato in un post sui social. Le sue condizioni di salute sono buone. “A seguito di un test antigenico effettato stamattina sono risultato positivo al covid. Per fortuna – spiega il primo cittadino – sicuramente anche grazie ai tre vaccini, sono quasi asintomatico. Lo rendo pubblico per chi ultimamente ha avuto contatti con me.“