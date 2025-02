“Sono un onorevole”. È così il grillino casertano Santillo prende il treno anche se pieno (e con un altro biglietto)

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASAPULLA – Un episodio che ha suscitato polemiche quello avvenuto venerdì pomeriggio alla stazione Termini di Roma e riportato dal quotidiano Il Giornale. Mentre i viaggiatori erano costretti a subire ritardi fino a 160 minuti e a restare fuori dal Freccia Argento 83 15 per la mancanza di posti, c’è chi ha trovato un’improvvisa soluzione.

Agostino Santillo, tesoriere del gruppo M5S alla Camera e vicepresidente dei deputati grillini, era tra i viaggiatori in attesa. Con un biglietto per una corsa successiva, ha chiesto di anticipare la partenza, ma si è visto rifiutare la richiesta. Tuttavia, l’esibizione del tesserino da onorevole ha fatto cambiare rapidamente le cose. Un posto in prima classe è apparso come per magia, consentendo a Santillo di salire sul treno, mentre il personale Trenitalia ha dichiarato di non poter fare nulla per gli altri passeggeri.

Un gesto che non è passato inosservato e che riaccende la polemica sui privilegi della politica, in particolare nei confronti di chi quotidianamente affronta difficoltà nei trasporti pubblici.