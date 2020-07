SAN FELICE A CANCELLO – Proprio in questi minuti, nel centro di San Felice a Cancello, sono in corso alcune perquisizioni. I militari dell’Arma, infatti, hanno sorpreso alcuni ragazzi spacciare dosi di erba. Alla richiesta dei carabinieri dove l’avessero presa, i giovani hanno indicato la casa di un pregiudicato, residente in zona. A quanto pare, il soggetto in questione, pare si pubblicizzi perfino su Instagram.

Vi terremo aggiornati sull’esito della vicenda.