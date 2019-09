PIEDIMONTE MATESE – A fine febbraio scorso furono trovati in possessodi 100 grammi di cocaina occultata in un calzino, mentre erano in giro a bordo della loro Bmw. Per questo motivo, Antonio Cerullo, 30enne di Alife e Andrea Simonetti, 32enne di Piedimonte Matese, furono arrestati.

Entrambi, finiti sotto processo per spaccio di droga, sono stati condannati oggi, a tre anni e quattro mesi di carcere e 20mila euro di multa.