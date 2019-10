Sorpreso a rubare in un bar: 44enne arrestato

CASTEL VOLTURNO – I Carabinieri della Stazione di Castel Volturno, unitamente quelli della S.I.O. del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria”, in via darsena occidentale, località Pinetamare, hanno proceduto all’arresto per furto aggravato, di A.M. 44enne, senza fissa dimora. I militari dell’Arma hanno bloccato l’uomo dopo che si era introdotto, previa forzatura della porta d’ingresso, all’ interno di un bar del luogo, asportando 14 bottiglie di alcolici di varie marche e la somma in contanti di € 80,00 circa.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata riconsegnata all’avente diritto.

L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della locale Stazione Carabinieri, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.