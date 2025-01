Sorpreso a spacciare cocaina, 24enne in manette

Sorpreso e arrestato dai carabinieri mentre cedeva, in cambio di denaro, una dose di cocaina ad un 33enne del …

SAN PRISCO – Un 24enne albanese, in Italia senza fissa dimora, è stato sorpreso ed arrestato dai carabinieri dopo aver ceduto, in cambio di denaro contante, una dose di cocaina ad un 33enne del casertano.

Erano da poco passate le 20.00 di ieri quando i militari della Stazione di San Prisco, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Verdi di quel centro il 24enne che con fare sospetto, in cambio di alcune banconote, consegnava un involucro ad un uomo che si stava intrattenendo con lui da alcuni minuti.

Il pusher, che ha effettuato la cessione in tutta tranquillità, senza il minimo sospetto di essere osservato dai militari dell’Arma, non si è accorto della loro presenza neanche quando gli sono piombati alle spalle.

Alla vista dei carabinieri l’acquirente 33enne, subito identificato e segnalato alla Prefettura di Caserta quale assuntore, ha spontaneamente consegnato la dose di cocaina acquistata pochi istanti prima.

L’immediata perquisizione, eseguita a carico del 24enne albanese, ha consentito di rinvenire occultanti all’interno del suo portafogli, cinque involucri termosaldati contenenti altrettante dosi di cocaina.

In possesso dello stesso sono stati rinvenuti e sequestrati anche 345,00 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita.

Dopo l’arresto il giovane è stato ristretto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.