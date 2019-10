VILLA LITERNO – Nella tarda serata di ieri, in Villa Literno, i carabinieri del locale Comando Stazione hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente P.A. cl. 74, del posto. L’uomo è stato sorpreso a cedere gr. 0,6 di cocaina, debitamente sequestrata, ad acquirente del luogo. L’arrestato è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.