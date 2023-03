Sorteggi Champions League: sarà Milan-Napoli

Le big saranno costrette ad eliminarsi vicendevolmente sulla via della finale di Istanbul

Un derby e una strada lastricata di scintille verso la finale di Champions. Il sorteggio dei quarti esplode in una festa italiana dall’urna di Nyon: Milan- Napoli e Benfica-Inter. Tutte e tre le squadre di Serie A estratte nello stesso lato del tabellone. Dall’altro lato una sorta di cortina di ferro europea: Manchester City opposto al Bayern Monaco e il

Real Madrid che affronterà il Chelsea. Le big saranno costrette ad eliminarsi vicendevolmente sulla via della finale di Istanbul.

Il Napoli , arrivato ai quarti per la prima volta nella sua storia, da underdog del torneo annusa un percorso non impossibile verso il finale dei sogni: prima il Milan, già battuto e poi staccato in campionato; poi una semifinale con l’Inter o con il Benfica. In ogni caso l’Italia ha tre possibilità su quattro di andare a giocare la Champions League 2023.